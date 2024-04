Autoelektronik-Hersteller Kyocera AVX schließt Produktion in Salzburg

Wie die Gewerkschaft PRO-GE am Freitag informierte, verlieren rund 70 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihren Arbeitsplatz.

Der Autoelektronik-Hersteller Kyocera AVX schließt seine Produktion am Standort Salzburg-Liefering. Wie die Gewerkschaft PRO-GE am Freitag informierte, verlieren rund 70 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihren Arbeitsplatz. Der Betriebsrat sei gestern über den Schritt der Konzernleitung informiert worden, die Beschäftigten wurden wenig später in einer Mitarbeiterversammlung von der Entscheidung in Kenntnis gesetzt. Eine Stellungnahme des Unternehmens stand zunächst noch aus.

Die Tochterfirma eines japanisch-amerikanischen Großkonzerns stellt Elektronik und Spezialbauteile für die Kfz-Industrie her - etwa Steuereinheiten, elektronische Pumpen- und LED-Module. Schon im Dezember 2022 gab es bei Kyocera AVX in Salzburg einen Personalabbau von rund 80 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. „Damals hat man uns gesagt, dass dies zur Sicherung und Stabilisierung des Standortes dienen soll. Knapp eineinhalb Jahre später, wird die Produktion geschlossen“, kritisierte Daniela Wiermeier von der PRO-GE Salzburg in einer Aussendung.

Sozialplan verhandelt

Der Personalabbau und die Verlagerung der Maschinen dürften vermutlich in den nächsten Monaten vollzogen werden. Mit dem Betriebsrat wurde ein Sozialplan verhandelt. „Dennoch hoffen wir, dass die Eigentümer diesen sehr wertvollen Industriestandort in Salzburg sehen. Seiten des europäischen Managements wurde leider nichts gemacht, um die Produktion am Standort zu halten“, betonte PRO-GE-Landesgeschäftsführer Daniel Mühlberger.

Kyocera AVX beschäftigt laut Gewerkschaft in Salzburg rund 180 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das Unternehmen hat in Europa weitere Produktionsstandorte in Rumänien, Tschechien und Deutschland. Die Gewerkschaft ortete in der Entscheidung zur Schließung der Produktion eine „Einsparungsmaßnahme zur Profitsicherung und als Ergebnis von Managementfehlern“.

Die APA hat in der Salzburg-Niederlassung von Kyocera AVX um eine Stellungnahme angefragt, vorerst aber keine Rückmeldung erhalten. (APA)