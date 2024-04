Geschlechterfragen

X,Y,Z? M/w/d? Brigitte Macron ein Mann? Das Internet ist voller irrer Theorien. Fehlt nur, dass einer behauptet, Melania Trump sei ein Transgender-Model.

Groß ist die Verwirrung in der Geschlechterfrage, und nirgends ist sie größer als in den unendlichen Verschwörungswelten des Internets. Ohne allzu sehr in die Formelwelt der Mathematik abzuschweifen, lautet sie also: x, y oder z. Oder m/w/d, wie es nun allerorts in den Stellenanzeigen heißt: männlich, weiblich oder divers. So stellt sich im Jahr 2024 die Vielgestaltigkeit der Welt dar – zumindest auf dem Planeten Erde. Wer weiß schon, wie es auf Mars, Venus oder Pluto zugeht? Ob im Sonnensystem und in der Milchstraße Humanoide existieren? Ein viertes, fünftes, sechstes Geschlecht? Alles fließt, alles ist fluid: Fragt die alten Griechen!

Seit Jahren schon herrscht in Frankreich die Theorie, wonach es sich bei Brigitte Macron um einen Mann handelt, genauer um Jean-Michel Trogneux. Pech nur, dass das einer der fünf Geschwister der Première Dame ist. Und dass in Spanien eine spiegelgleiche Version über Begoña Gómez, die Ehefrau von Pedro Sánchez, kursiert, zeigt, dass Absurdität keine Grenzen kennt. Was Salvador Dalí oder Luis Buñuel längst vorweggenommen haben.

Wer weiß, welch blühender Unsinn der Wahlkampf bereithält? Kathi Nehammer ein Mann, Andreas Babler eine Frau, Herbert Kickl ein Hermaphrodit? Fast verwunderlich, dass bei Melania Trump noch niemand auf die Idee verfallen ist, sie sei insgeheim ein Transgender-Model. Es könnte daran liegen, dass Spinner und Spintisierer meist im ultrarechten Spektrum angesiedelt sind.

