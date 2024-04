Gewerkschaft Verdi bestreikt Ikea und Metro in Deutschland

Die deutsche Gewerkschaft Verdi hat am Freitag den Einzel- und Großhandel in Deutschland bestreikt.

Die deutsche Gewerkschaft Verdi hat am Freitag den Einzel- und Großhandel in Deutschland bestreikt. Imago / Ardan Fuessmann

Eine Zahl der Streikenden wurde nicht genannt. Die Tarifverhandlungen für rund fünf Millionen Beschäftigte im deutschen Einzelhandel kommen seit Monaten kaum voran.

Die deutsche Gewerkschaft Verdi hat am Freitag den Einzel- und Großhandel in Deutschland bestreikt und dabei vor allem die Unternehmen Ikea und Metro AG in den Blick genommen. Petra Ringer von Verdi zeigte sich am Mittag „ganz zufrieden“ mit der Beteiligung am Warnstreik. Eine Zahl der Streikenden nannte sie nicht.

Der Handelsverband Deutschland (HDE) zeigte sich derweil unbeeindruckt von dem erneuten Arbeitskampf in dem stockenden Tarifkonflikt. Die Arbeitgeber seien auf die Warnstreiks gut vorbereitet, sagte HDE-Tarifgeschäftsführer Steven Haarke. „Mit spürbaren Auswirkungen für die Kundinnen und Kunden ist weiterhin nicht zu rechnen.“

Verhandlungen stocken seit Monaten

Die Tarifverhandlungen für die rund fünf Millionen Beschäftigten im Einzelhandel kommen seit Monaten kaum voran. Auch zahlreiche Warnstreiks und Spitzengespräche konnten die verfahrene Situation nicht verändern. Verdi fordert im Einzelhandel unter anderem in allen Regionen mindestens 2,50 Euro mehr pro Stunde und eine Laufzeit von einem Jahr. Je nach Land kommen weitere Forderungen hinzu. Die Arbeitgeber hatten zuletzt eine Tarifsteigerung von insgesamt 10,24 Prozent bei zwei Jahren Laufzeit angeboten, dazu eine Inflationsausgleichsprämie von 750 Euro sowie ein tarifliches Mindestentgelt.

Anfang März hatten einige Handelsunternehmen, darunter Ikea, angekündigt, die Löhne ihrer Beschäftigten anzuheben. Sie waren damit einer Empfehlung des Handelsverbands gefolgt, die Entgelte schon vor einem offiziellen Tarifabschluss freiwillig zu erhöhen und dies später mit dem Tarifabschluss zu verrechnen. Die Gewerkschaft Verdi hatte dieses Vorgehen scharf kritisiert. (APA/dpa-AFX)