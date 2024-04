Hillebrand und Nolz: Zwei Traumstimmen für den Liedgesang

Die beiden jungen Sängerinnen machten, begleitet von Helmut Deutsch, im Konzerthaus Lust auf Vokal-Duoabende.

Das hört man nicht oft: einen Liederabend für gleich zwei Frauenstimmen, die noch dazu ideal harmonieren. Auf eine Nische innerhalb der Gattung Lied setzten am Donnerstag Abend im Schubert-Saal des Konzerthauses Patricia Nolz und Nikola Hillebrand. Nolz, die in dieser Saison als „Great Talent“ im Konzerthaus agiert und Ensemblemitglied der Wiener Staatsoper ist, hat schon in vorangegangenen Auftritten im Rahmen des Zyklus ihren samtigen, runden Mezzo unter Beweis gestellt. Nun holte sie sich für einen Duo-Abend Verstärkung von der Sopranistin Nikola Hillebrand sowie von Helmut Deutsch am Klavier. Und schon als sie mit Henry Purcells „Sound the trumpet“ starteten, merkte man, dass die beiden Frauen ideal aufeinander abgestimmt agierten.