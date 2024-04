Karl Kraus und der „Kriegsschauplatz“ Ukraine

Auch heute werden Menschen von der „Vorstellungsarmut“ anderer „in den Tod gepeitscht“ - Tausende sind es mit jedem weiteren Kriegsmonat in der Ukraine: Über das „theatrum belli“, zum 150. Geburtstag von Karl Kraus.

Aus dem Leitartikel der „Neuen Freien Presse“, 1. 8. 1914: „Fünf Großmächte in einen Krieg verwickelt, Schlachten zu Land und zur See (. . .), Waffen von wunderbarer Vollkommenheit (. . .) Alles das ist so erhaben (. . .), daß nur die Empfindung bleibt, ein Sophokles wäre nötig, um die sich hoch auftürmende Tragödie des menschlichen Geschlechtes in Worte zu fassen.“ Darunter ein weiterer Kommentar, beginnend mit den Worten: „Ein großes Drama rollt sich majestätisch ab. Wir alle fühlen uns hineingerissen, als Akteure die einen, als Zuschauer die anderen (…)“.

Karl Kraus, dessen Geburtstag sich am Sonntag zum 150. Mal jährt, sah die „Menschheit“ mit dem Ersten Weltkrieg untergehen. Eine Hauptschuld daran trugen für ihn die, die mit Worten zum Morden beitrugen, auch weil ihnen die Fantasie fehlte, um sich die Kriegsrealität vorzustellen. Die Figuren in seinem 1915 begonnenen Drama „Die letzten Tage der Menschheit“ reden über Krieg wie aus dem Zuschauerraum über eine Theatervorstellung. Unzählige Beispiele wie die eingangs zitierten Zeilen aus der Ahnherrin der „Presse“ belegen, dass Kraus hier im Grunde nur Wiener Realitäten komprimiert und zugespitzt hat.