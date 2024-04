Das Duell um das Rathaus in London

Sadiq Khan gibt sich in einem Jugendklub in Brixton volksnah. Er peilt eine dritte Amtszeit an.

Sadiq Khan gibt sich in einem Jugendklub in Brixton volksnah. Er peilt eine dritte Amtszeit an. Picturedesk

Bürgermeisterwahl in der britischen Hauptstadt: Amtsinhaber Sadiq Khan geht am 2. Mai als klarer Favorit ins Rennen. Die Schwarzmalerei seiner Tory-Rivalin Susan Hall kommt nicht gut an in der Metropole.

Wer Susan Hall eine Weile zuhört, dem vergeht jede Lust auf London. In öffentlichen Auftritten und in Videos auf X und Instagram beschreibt die 68-jährige Tory-Politikerin eine furchteinflößende Stadt, in der Verbrecherbanden ungestraft ihr Unwesen treiben. „Wir fühlen uns auf den Straßen Londons nicht sicher“, sagte sie. Gefahr lauert auch im Rathaus selbst: Die Metropole wird angeblich von einem autoritären Oberbürgermeister regiert, der die unbescholtenen Londoner durch exorbitante Umweltabgaben zur Kasse bittet.

Die Schwarzmalerei hat einen guten Grund: Hall will selbst ins Rathaus ziehen, sie ist die konservative Kandidatin für den Posten, den Sadiq Khan von der Labour-Partei seit acht Jahren besetzt. Am 2. Mai wird gewählt, und Hall zieht alle Register, um den Labour-Jahren ein Ende zu setzen.