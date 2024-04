Die Anforderungen der Regierungen in Umweltfragen steigen. Innovative Unternehmen reagieren darauf längst. Und bei manchen spielt sich Revolutionäres ab. So bei diesem, behaupten Experten und geben der Aktie extrem viel Luft nach oben.

„Immer is was, nie is nix“, heißt das neue Buch des deutschen Autors Dietmar Wischmeyer. Würde man davon ausgehend ins Philosophische abgleiten, wäre man bald bei Martin Heidegger, der in seiner Einführung in die Metaphysik weit radikaler fragte: „Warum ist überhaupt Seiendes und nicht vielmehr Nichts?“

Wir hier in der Kolumne über spekulative Aktien bleiben indes lieber beim Seienden und freuen uns anders als Wischmeyer darüber, dass immer was ist. Denn dort, wo was vor sich geht und – noch besser – vorangeht, spielt sich nicht nur Leben ab, sondern tut sich auch die Chance auf, daran zu verdienen.

Und so blicken wir diese Woche nach Frankreich. Bei einem dortigen Unternehmen nämlich ging am 25. April etwas Besonderes vor sich, sodass wir es gleich als Spekulationsobjekt präsentieren wollen.