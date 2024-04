Der Rapper und Regimegegner Toomaj Salehi wurde zu einer Ikone des Widerstands. Teheran will an ihm ein Exempel statuieren.

Wochenlang waren die Agenten der Islamischen Republik hinter ihm her. Doch Toomaj Salehi, ein iranischer Rapper und Box-Champion, war nicht auf der Flucht. Er stand mitten in seinem Kampfring, auf Irans Straßen, während der „Frau, Leben, Freiheit“-Proteste. In jenen Wochen im September und Oktober 2022, kurz nachdem die junge Kurdin Mahsa Jina Amini wegen eines lose gebundenen Kopftuchs in Gewahrsam ums Leben gekommen war, wandte sich Toomaj – so sein Künstlername – fast täglich mit Botschaften und Songs an seine Fans. Junge Iranerinnen und Iraner, von denen viele gerade gegen das islamistische Herrschaftssystem protestierten.