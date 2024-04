Michael Douglas: „Ich klang wie eine piepisge Maus“

Michael Douglas: Das war auch mein erster Gedanke, als mir die Rolle angeboten wurde. Ich schaute mir den ­100-Dollar-Schein an, auf dem ja sein Konterfei zu sehen ist, und dachte: Wie soll das funktionieren? Wir haben dann erst einmal jede Menge Make-up- und Prothesen-Tests gemacht, und tatsächlich sah das auch ganz gut aus, mit Doppelkinn, dickem Bauch und allem Drum und Dran. Allerdings dauerte es zweieinhalb Stunden, bis die Ähnlichkeit hergestellt war. Da schrillten die Alarmglocken des Produzenten in mir an, denn so viel Zeit konnten wir nicht monatelang jeden Tag erübrigen. Und die Vorstellung, acht Folgen lang unter dieser Maske versteckt zu sein, behagte mir auch nicht unbedingt. Schließlich lebt man als Schauspieler ja auch davon, dass das Publikum einen wiedererkennt. Also haben wir entschieden, dass es auch ohne Make-up geht und ich die Rolle schlicht mit Schauspielerei ausfülle.