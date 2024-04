Rund sieben Personen waren in Windischgarsten in Streit geraten und begannen zu raufen. Als der Wiener daraufhin zu seinem Auto ging und die Hiebwaffen holte, flüchteten die übrigen Kontrahenten.

Zu Axt und Machete hat in der Nacht auf Samstag ein 44-jähriger Wiener gegriffen, um mögliche Angreifer einer Lokalschlägerei in Windischgarsten (Bezirk Kirchdorf) abzuschrecken. Rund sieben Personen waren in Streit geraten und begannen zu raufen. Als der Wiener daraufhin zu seinem Auto ging und die Hiebwaffen holte, flüchteten die übrigen Kontrahenten. Eine Streife nahm den Mann in seiner Unterkunft fest, berichtete die Polizei in einer Presseaussendung.

Die gefährlichen Utensilien fanden die Beamten im Wagen des Verdächtigen und stellten sie sicher. Der 44-Jährige gab bei seiner Befragung an, er hätte sich bei einem möglichen Angriff mit seiner Axt und der Machete wehren wollen. Da er auch sein Fahrzeug betrunken gelenkt hatte, wurde ihm der Führerschein vorläufig abgenommen. Er wird bei der Bezirkshauptmannschaft und der Staatsanwaltschaft angezeigt. (APA)