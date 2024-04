Mann drohte Partnerin und Nachbarin mit dem Umbringen

via imago-images.de

In Wien hat ein Mann seine Frau misshandelt. Die Frau wehrte sich mit einem Messer und verletzte den Mann schwer.

Wien. Ein Mann in Wien Favoriten steht im Verdacht, seine Lebensgefährtin sowie eine Nachbarin mit dem Umbringen bedroht zu haben. Nach den verbalen Attacken soll es in der Wohnung des 48-Jährigen laut Polizei zu einem sexuellen Übergriff sowie körperlichen Misshandlungen gegen seine Lebensgefährtin gekommen sein.

Ausgangspunkt der gewalttätigen Auseinandersetzung war die Wohnung der Nachbarin, in der sich die 42-jährige Österreicherin aufhielt. Ihr Partner kam, bereits stark alkoholisiert, dazu. Nachdem die Lage rasch eskaliert war und er beide Frauen mit dem Tod bedroht hatte, ging er mit seiner Lebensgefährtin in seine Wohnung zurück. Dort – wo sich auch die beiden Kinder der Frau aufhielten – soll es dann zu weiteren Übergriffen gekommen sein, bei denen sich die 42-Jährige schließlich mit einem Messer wehrte.

Der Mann wurde dabei schwer verletzt. Er wurde in ein Spital gebracht, auch seine Partnerin wurde zur Abklärung in ein Krankenhaus transportiert. Ihre beiden Kinder – beide sind unter zehn Jahre alt – wurden von Angehörigen abgeholt. Gegen den Tatverdächtigen wurden Betretungs- und Annäherungsverbote ausgesprochen.

Gewalt in Kärnten

Auch in Kärnten wurde am Wochenende eine Frau durch ihren Mann Opfer von Gewalt und wehrte sich mit einem Messer: Im Bezirk Klagenfurt-Land hat ein 36-jähriger Slowene seine Frau laut ihrer späteren Aussage geschlagen und ihr den Mund zugehalten. Sie verließ daraufhin die Wohnung, um die Situation zu beruhigen, kehrte später aber wieder zurück.

Zu ihrem Schutz nahm sie ein Messer aus der Küche mit ins Zimmer ihres Sohnes, in dem sie übernachten wollte. Ihr Mann folgte ihr jedoch und wurde erneut handgreiflich. Er riss sie an den Haaren aus dem Bett des Sohnes, worauf sie in Richtung des Mannes stach, um sich zu verteidigen. Dabei erlitt er eine leichte Schnittwunde im Bereich des rechten Knies. Beide wurden wegen der gegenseitigen Körperverletzung angezeigt, gegen den Mann wurde ein Annäherungs- und Betretungsverbot ausgesprochen. (APA)