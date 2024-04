New York Rangers ziehen als erstes Team ins NHL-Viertelfinale ein

Igor Shesterkin (l.) und Will Cuylle jubeln über einen klaren Erfolg der New York Rangers.

Igor Shesterkin (l.) und Will Cuylle jubeln über einen klaren Erfolg der New York Rangers. Reuters / Geoff Burke

Die New York Rangers stehen nach dem vierten Sieg über die Washington Capitals in der zweiten Runde der NHL-Playoffs.

In der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL haben sich die New York Rangers als erstes Team für das Viertelfinale qualifiziert. Durch ein 4:2 über die Washington Capitals fixierten die Rangers den 4:0-Erfolg in der Play-off-Serie und damit den Aufstieg. Als nächster Gegner warten entweder die Carolina Hurricanes oder die New York Islanders, die Hurricanes führen in der Serie 3:1. Kurz vor dem Aufstieg stehen auch die Vancouver Canucks, Colorado Avalanche und Edmonton Oilers.

Die Canucks halten nach einem 4:3-Triumph über die Nashville Predators ebenfalls bei einer 3:1-Führung in der Play-off-Serie. Elias Lindholm erzielte das entscheidende Tor, zuvor zeigte Brock Boeser mit einem Hattrick auf. Auch Valeri Nitschuschkin schoss beim 5:1 von Colorado Avalanche gegen die Winnipeg Jets drei Tore, damit stellte Colorado in der Serie ebenso auf 3:1 wie die Edmonton Oilers, die einen 1:0-Erfolg über die Los Angeles Kings feierten.

NHL-Ergebnisse vom Sonntag: Washington Capitals – New York Rangers 2:4 (Endstand in der Serie: 0:4), Colorado Avalanche – Winnipeg Jets 5:1 (Serie: 3:1), Nashville Predators – Vancouver Canucks 3:4 n.V. (Serie: 1:3), Los Angeles Kings – Edmonton Oilers 0:1 (Serie: 1:3).