Airline hält 101-Jährige immer wieder für ein Kleinkind

Archivbild einer American-Airlines-Maschine am Flughafen von Boston. Reuters / Brian Snyder

Eine 101-jährige US-Amerikanerin ist bei ihren jährlichen Flügen zur Familie auf Assistenz am Flughafen angewiesen. Doch das Computersystem macht die 1922 Geborene immer wieder zur scheinbar Einjährigen. Was schon öfter zu Verwirrung geführt hat.

Sowohl kleine Kinder als auch betagte Senioren haben auf Flügen besondere Bedürfnisse, denen Airlines so gut wie möglich entgegenkommen. Doch die Bedürfnisse sind dann doch ziemlich unterschiedliche. So ist es für eine 101-jährige Frau in den USA ein wiederkehrendes Ärgernis, dass sie bei American Airlines immer wieder als Kleinkind eingestuft wird. Einem Bericht der BBC zufolge ist die Dame 1922 geboren, im Computersystem der Airline scheint sie aber als Jahrgang 2022 auf.

Auch wenn es sowohl die rüstige Passagierin als auch das Flugpersonal mit Humor nehmen, die 101-Jährige wünscht sich, dass der Irrtum behoben wird, da er ihr schon mehrmals Probleme bereitet habe. Einmal habe es keinen entsprechenden Transport am Flughafen für sie gegeben, weil das Flughafenpersonal auf ein Baby eingestellt war, das man tragen hätte können.

„Meine Tochter hat das Ticket online gebucht, und der Computer am Flughafen dachte, mein Geburtsdatum sei 2022 und nicht 1922“, erzählte sie mir. „Das Gleiche ist letztes Jahr passiert, und sie haben auch ein Kind erwartet und nicht mich“.

Im Alter von 97 noch alleine am Flughafen unterwegs

Die ehemalige Krankenschwester, die jedes Jahr fliegt, um ihre Familie zu besuchen und den kalten Wintern zu entfliehen, betont aber, dass die Mitarbeiter von American Airlines trotz der Verwirrung stets freundlich und hilfsbereit gewesen seien. Eine Nachfrage bei American Airlines blieb vorerst unbeantwortet.

Bis sie 97 Jahre alt war, sei sie stets alleine geflogen, das sei kein Problem gewesen. Nun sei sie wegen ihres nachlassenden Sehvermögens aber auf Hilfe am Flughafen angewiesen. Und da ist es dann eben relevant, ob eine 101-Jährige oder Einjähriger Assistenz benötigt.

Durch die IT-Probleme lässt sie sich aber nicht vom Fliegen abhalten, erzählt die Dame dem BBC-Reporter. Sie freue sich auf ihren nächsten Flug im Herbst. Bis dahin wird sie 102 Jahre alt sein.

