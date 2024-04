Der Teenager war in Wiener Neustadt unterwegs. Als ihn die Polizei aufhalten wollte, raste er mit hoher Geschwindigkeit davon.

Ein 13-Jähriger hat am Sonntag in Niederösterreich eine illegale Autofahrt unternommen. Der Teenager war mit dem Pkw zunächst in Wiener Neustadt unterwegs gewesen. Nachdem er sich einer Anhaltung entzogen hatte und mit hoher Geschwindigkeit davongerast war, verunfallte der junge Lenker auf der Semmering Schnellstraße (S6). Die Polizei bestätigte auf APA-Anfrage einen entsprechenden Bericht des „Kurier“ (Montagsausgabe).

Nach dem Crash gab der 13-Jährige zunächst an, unverletzt zu sein. Zur Abklärung wurde er aber dennoch in das Landesklinikum Wiener Neustadt gebracht.

An dem Verkehrsunfall seien keine weiteren Fahrzeuge beteiligt gewesen, sagte Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner. Das Kfz wurde sichergestellt. Wie die illegale Tour ihren Lauf genommen hatte, war Gegenstand von Ermittlungen. (APA)