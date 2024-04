Bayern oder Österreich? Ein Grenzgang für Ralf Rangnick

Selten polarisierte eine Suche beim FC Bayern derart, nie bangte Österreichs Fußball so um das Ja-Wort eines Teamchefs. Was will Ralf Rangnick? Über Fehden, Fehler und Folgen für die näher kommende Fußball-EM.

Ralf Rangnick hat(te) die Qual der Wahl: ÖFB, Wien und Österreichs Nationalteam oder FCB, München und den größten, populärsten und erfolgreichsten Klub der deutschen Bundesliga? Diesen Schritt muss sich selbst ein „Fußball-Lehrer“ wie er gut überlegen. Da das eben erst behutsam, wider jede Skepsis mit frischer rot-weiß-roter Euphorie Aufgebaute im grellen Scheinwerferlicht der Anerkennung. Dort an der Säbener Straße der FC Hollywood, bei dem Trainer glänzen oder großartige Coaches wie Thomas Tuchel heillos scheitern, weil zu viele Faktoren mitspielen und fortlaufend Schwergewichte á la Uli Hoeneß ihren bayrischen Senf plakativ über die „Bild-Zeitung“ beimengen.

In Österreich ist Rangnick die unumstrittene Autorität, die erste Wahl, der 65-Jährige führte die Mannschaft ja souverän zur EM in Deutschland. In München wäre er, diesen Satz ließ Hoeneß gekonnt fallen, ja doch nur die dritte Wahl nach Xabi Alonso und Julian Nagelsmann.

Die dritte Wahl als Nr. 1