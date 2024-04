Rücktritt vom Rücktritt: Spaniens Premier Sánchez macht weiter

Der spanische Regierungschef Pedro Sánchez beklagt, dass er und seine Frau seit seinem Amtsantritt vor sechs Jahren „eine Hetzjagd” der Oppositionsparteien ertragen müssten. Tatsächlich gibt es für die Korruptionsanzeige gegen seine Frau keine Beweise.

In Spanien hielten am Montagmittag viele Menschen den Atem an. Nach fünf Tagen Bedenkzeit trat der langjährige spanische Regierungschef Pedro Sánchez vor die Mikrofone und kündigte an, dass er seine Drohung vom Rücktritt nicht in die Tat umsetzen werde. „Ich habe beschlossen weiterzumachen”, sagte der international angesehene 52-jährige Sozialdemokrat. Er appellierte aber an die konservative Opposition, die Politik „des Hasses, der Intrigen und der Lügen” gegen ihn und seine 49 Jahre alte Ehefrau Begoña Gómez einzustellen.