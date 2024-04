Billie Eilish gibt nächstes Jahr ein Konzert in Wien

Ihr drittes Album erscheint noch im Mai, nun hat Billie Eilish auch ihre Tourdaten bekannt gegeben: Auch in Wien wird sie Halt machen.

Vor ein paar Wochen hat die junge US-Künstlerin Billie Eilish ihr drittes Album angekündigt. „Hit Me Hard and Soft“ soll am 17. Mai erscheinen. Sie wolle nicht einfach eine Single nach der nächsten veröffentlichen, lieber sollten ihre Fans die ganze Platte auf einmal anhören, verlautbarte sie via Instagram.

Heute folgte dann die Veröffentlichung ihrer Tourdaten über die selbe Plattform. Von September bis Juli 2025 tourt die Künstlerin durch die ganze Welt, startet in Kanada, den USA, macht dann weiter in Australien und endet schließlich in Europa. Und auch in Wien wird sie am 6. Juni Halt machen.

Die Tickets sind ab 2. Mai um 10 Uhr am Vormittag verfügbar.