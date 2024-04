In Wien sowie nördlich und südlich davon kommt es zu Zugausfällen, Umleitungen und größeren Intervallen.

In Wien sowie nördlich und südlich davon kommt es zu Zugausfällen, Umleitungen und größeren Intervallen. Clemens Fabry

In Wien und Niederösterreich fallen von 29. Juni bis 2. September Züge aus oder werden umgeleitet. Teilweise fahren Busse als Schienenersatzverkehr.

Die ÖBB nutzen den Sommer für Bauarbeiten im Osten. Von 29. Juni bis 2. September gilt deshalb auf einigen Bahnstrecken in Wien und Niederösterreich ein neuer Fahrplan. So fahren zwischen Floridsdorf und Praterstern keine Züge, stattdessen gibt es einen Schienenersatzverkehr mit Bussen. Zwischen Praterstern und Liesing steht ein reduziertes Zugangebot zur Verfügung. Und auf ausgewählten Ausweichrouten werden ÖBB-Tickets von den Wiener Linien akzeptiert.

Nördlich von Wien: Züge der Linie REX1 (Strecke Floridsdorf - Gänserndorf - Břeclav) werden zum Teil in größeren Taktabständen über Wien Stadlau und Wien Simmering umgeleitet. Alle anderen Züge nördlich von Wien beginnen und enden in Floridsdorf oder entfallen. Die Züge der Linie S1 mit dem Ziel- und Startbahnhof Marchegg entfallen zwischen Wien Süßenbrunn und Marchegg. Es wird ein Schienenersatzverkehr zwischen Wien Süßenbrunn und Gänserndorf eingerichtet. Die laut Jahresfahrplan im Stundentakt nach/von Gänserndorf fahrenden Züge der Linie S1 werden nach/von Marchegg verlängert.

Einige Änderungen bei Südstrecke

Südlich von Wien: Auf der Südstrecke kommt es zwischen Wien und Wiener Neustadt Hbf zu Fahrplanänderungen. Im Abschnitt zwischen Bad Vöslau und Leobersdorf können keine Züge fahren. Fernverkehrszüge werden umgeleitet. Jene der Linie CJX9 starten und enden in Wien Hauptbahnhof und werden zwischen dort und Wiener Neustadt umgeleitet. Deshalb entfallen die Halte in Wien Matzleinsdorfer Platz und in Baden.

Schienenersatzverkehr mit Bussen richten die ÖBB für folgende Streckenabschnitte ein:

Leobersdorf - Bad Vöslau

Leobersdorf - Mödling für die S-Bahnen

Wiener Neustadt Hbf - Felixdorf für Züge der Linie R95

Wiener Neustadt Hbf - Wien Liesing (für die nächtliche Sperre von 23:25 Uhr bis 04:00 Uhr)

Die Railjet- und CAT-Verbindungen sowie die Busse der Vienna Airport Lines fahren weiterhin zum Flughafen Wien. Auf der Linie S7 kommt es zu Fahrplanänderungen. Züge der Linie REX7 entfallen. Von Fischamend bis Wolfsthal fahren die Züge im Schienenersatzverkehr mit Bussen. (APA)