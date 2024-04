Terrordrohung gegen Donauzentrum in Wien

Ein Unbekannter schrieb die Drohung an eine Wand des Einkaufszentrums. Es bleibt aktuell noch geöffnet. Die Polizei ermittelt.

Gegen das Donauzentrum in Wien-Donaustadt gibt es eine Terrordrohung. Eine in schlechtem Deutsch verfasste Wandschmiererei kündigte einen Anschlag für Dienstagabend an. Der Wortlaut deutet auf einen islamistischen Hintergrund hin, wie auch in einem Bericht der „Kleinen Zeitung“ online zu sehen war. Auch zahlreiche Beschimpfungen sind auf der Wand zu lesen.

„Wir nehmen die Drohung ernst, das Landesamt für Staatsschutz und Extremismusbekämpfung (LSE) ermittelt“, sagte Polizeisprecher Mattias Schuster. Die Betreibergesellschaft des „Westfield Donauzentrums“ informierte die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter noch am Montag über die Bedrohungslage in zwei Schreiben. Sie betont dabei einerseits, dass das Einkaufszentrum am Dienstag offen bleibt, und dass andererseits zunächst kein Grund zur Sorge für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bestehe, weil man sich strikt an die Vorgaben der Polizei halte.

Schuster sagte, dass es natürlich möglich sei, dass im Laufe des Tages weitere Maßnahmen ergriffen würden. (APA)