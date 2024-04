Seit 2012 gibt es Clash of Clans als Smartphone-App. Beinahe genau so lange spielt auch der Manchester-City-Spieler Erling Haaland. Und weil er eben ein treuer Fan ist und dabei auch noch weltbekannt, ehrt in das Spielestudio Supercell mit einer eigenen Figur. Eine Premiere, denn bisher waren die Charaktere in Clash of Clans fiktiv. Aber diese Art der Kooperation wollte sich Supercell nicht entgehen lassen.

„Als wir hörten, dass Erling Haaland ein Fan unseres Spiels war und dass er mit uns zusammenarbeiten wollte, war es wirklich ein Traumszenario“, sagt Stuart McGaw, General Manager von Clash of Clans. Beim US-Magazin The Verde ist man hingegen von dieser Kooperation gar nicht begeistert: „Clash-Spieler werden in der Lage sein, den norwegischen Stürmer zu rekrutieren oder sein Dorf zu überfallen und es zu ruinieren - perfekt, wenn Sie ein Arsenal-Fan wie ich sind, schreibt dort der Autor.

Doch die Zeit ist begrenzt, denn nur für einen Monat wird Haaland in Clash of Clans virtuell ein Zuhause finden. Es handelt sich um eine zeitlich begrenzte Saisonveranstaltung zum Thema Barbarian King. „Ich bin schon lange ein großer Fan des Spiels und weiß alles darüber, also ist es wirklich cool, als In-Game-Charakter zu erscheinen“, sagt Haaland.

Der Trailer zeigt den echten Haaland, wie er auf die Charaktere aus dem Spiel trifft, bevor er in die animierte Welt von Clash of Clans gelangt. Bis zum 31. Mai haben Spieler die Möglichkeit Haaland auf dem Schlachtfeld zu besiegen. (stein)