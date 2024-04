Fußball: Mainz-Stürmer Onisiwo brach sich drei Finger

Beim Spiel zwischen Mainz und Köln ging es hart zur Sache: Karim Onisiwo (in rot) brach sich drei Finger.

Beim Spiel zwischen Mainz und Köln ging es hart zur Sache: Karim Onisiwo (in rot) brach sich drei Finger. Imago / Jerry Andre

Der 32-jährige Wiener Karim Onisiwo wurde bereits operiert. Der Stürmer muss pausieren und kann den abstiegsgefährdeten Mainzern vorerst nicht helfen.

Stürmer Karim Onisiwo von Mainz 05 hat sich drei Finger gebrochen und muss vorerst pausieren. Wie der abstiegsbedrohte deutsche Fußball-Bundesligist am Dienstag mitteilte, wurde der 32-jährige Wiener inzwischen operiert, der Eingriff sei gut verlaufen. Ex-ÖFB-Teamkicker Onisiwo hatte sich die Verletzung am Sonntag beim 1:1 gegen den 1. FC Köln zugezogen. Die Mainzer belegen vor der drittletzten Saisonpartie am Sonntag (19.30 Uhr) beim 1. FC Heidenheim den Relegationsplatz. (APA/dpa)