Zeitmesser mit Beat

Die Frederique Constant X The Avener bildet in Blau die Frequenzschwingungen ab. Hersteller

Die Schweizer Uhrenmarke Frederique Constant bringt mit dem französischen DJ und Produzenten The Avener jetzt zwei limitierte Editionen in den Handel.

Audemars Piguet und Rapper Travis Scott, Hublot und die Synthie-Pop-Band Depeche Mode oder H. Moser & Cie. und Roxy Music-Sänger Bryan Ferry: Klingende Kooperationen sind in der Uhrenbranche en vogue. Auch die Genfer Manufaktur Frederique Constant kann seit 2022 eine Partnerschaft mit einem Künstler vorweisen und zwar mit dem französischen DJ und Produzenten The Avener.

Der französische Deep-House DJ und Produzent The Avener. Frederique Constant

1987 als Tristan Casara in Nizza geboren bot ihm die Cote d’Azur zunächst als DJ ein ergiebiges Betätigungsfeld. Doch irgendwann reichte Casara das nicht mehr und der heute 37-Jährige erfand sich kurzerhand mit The Avener neu. Der Erfolg ließ nicht lange auf sich warten: Dem Song „Fade out Lines“ von Phoebe Killdeer and The Short Straws machte er „mit seinen dezenten Deep-House-Beats Beine“ (Presse-Kritiker Samir H. Köck) und schaffte es so im November 2014 in Österreich auf Platz eins der Single-Charts.

Seit der Ankündigung ihrer Partnerschaft arbeiten auch Frederique Constant und The Avener gemeinsam an „Hits“. Als Basis dient dabei die „Highlife“. Sportlich-elegante Uhren mit integrierten Metallbändern à la Patek Philippe Nautilus haben bekanntlich Hochkonjunktur. Frederique Constant hat mit der „Highlife“ vor 25 Jahren eine solche eingeführt. Der Clou dabei: Die direkt am Gehäuse angebrachten Metallbänder ließen sich unkompliziert durch Lederbänder ersetzen, die durch ihr auffälliges Bandansatzglied für eine eigenständige Optik sorgten.

Seit 2020 begeistert die „Highlife“ als modernisierte Neuauflage. In kurzer Zeit entstand eine stattliche Kollektion aus Dreizeigeruhren mit Chronometerzertifikat, Chronographen, „Heart Beat“-Modellen mit rundem Zifferblattausschnitt, vollständig skelettierten Versionen sowie, als Topprodukte, Weltzeituhren und ewigen Kalendern mit Manufakturwerken.

Die Uhren werden in einer Box ausgeliefert, die einem Flightcase nachempfunden ist. Frederique Constant

Jetzt bringt Frederique Constant X The Avener zwei limitierte Serien in einem 39 mm Stahlgehäuse in den Handel, die von dem Künstler entworfen wurden und jeweils in einer Auflage von 432 Stück produziert werden. Diese Zahl ist kein Zufall: Musik in der Frequenz von 432 Hertz soll besonders harmonisch wirken. Das erste Modell hat ein schwarzes Zifferblatt, auf dem in einem tiefen Blau die Frequenzschwingungen abgebildet sind, die Musiker im Studio auf ihrer Konsole verfolgen. Die zweite Uhr ist ganz schwarz, wobei die Schallwellen hier in einem kreisförmigen Muster hervorgehoben werden.

Jede Uhr trägt den von The Avener geliebten Schriftzug „a tempo“, was so viel wie „Rückkehr zum Rhythmus“ bedeutet. Der Preis für das Modell „Highlife x The Avener“ in Stahl beträgt 1995 Euro. Für die Variante in Schwarz sind 2495 Euro zu bezahlen.