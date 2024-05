Streit vor Linzer Lokal: 34-Jähriger lebensgefährlich verletzt

Ein 21-Jähriger soll mit einem Messer in den Bauch eines 34-Jährigen gestochen haben. Der Täter wurde nach kurzer Flucht festgenommen.

Bei einem Streit vor einem Linzer Innenstadt-Lokal am 1. Mai gegen 4.00 Uhr soll ein 21-Jähriger einem 34-Jährigen in den Bauch gestochen haben. Der Mann erlitt lebensgefährliche Verletzungen und kam ins Kepler Uniklinikum. Der 21-Jährige flüchtete, wurde aber wenig später von einer Polizeistreife festgenommen. Die Tatwaffe, ein 20 Zentimeter langes Messer, wurde sichergestellt, der Verdächtige ins Polizeianhaltezentrum eingeliefert, so die ersten Infos der Polizei. (APA)