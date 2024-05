Deutschland im Bann des Kalifat-Gespensts

Nach der Demo von Islamisten in Hamburg herrscht gewisse Unruhe. Immerhin geht es um eine kriegerische Ideologie, die leicht ins Verderben mündet.

Die deutsche Innenministerin, Nancy Faeser, fand es „völlig inakzeptabel“. Andere Politiker sprachen konkreter von „Schande“ und „Hetze“. Auch einfache Bürger dürften ungläubig den Kopf geschüttelt haben. Es hatte in jüngster Vergangenheit zwar einige Protestaktionen von Islamisten gegeben, aber derart selbstbewusst und offensiv wie am vergangenen Wochenende in Hamburg waren sie selten aufgetreten, um gegen Deutschland und dessen Gesellschaft mobil zu machen.

Mehr als 1000 Menschen hatten auf dem Hamburger Steindamm gegen „die politischen und medialen Kampagnen“ protestiert, durch die Muslime und der Islam systematisch verunglimpft würden. Eine Verschwörungstheorie, die man weltweit nicht mehr nur im extremen Milieu hören kann.

Plakate mit Sprüchen wie „Wertediktatur Deutschland“ und „Fake News“ dürfte man zwar etwa auch von der Querdenkerszene, von AfD-Anhängern und Putin-Verteidigern kennen, aber was wirklich entsetzte, waren die Slogans vom „Kalifat“. Diese neue Staatsform werde alle Probleme lösen — inklusive der Abschaffung Deutschlands und aller anderen Nationalstaaten. Schließlich seien sie illegitim angesichts eines Staats auf Basis der Scharia, des göttlichen Rechts.

Die Drohung mit der „Rechenschaft“

„Deutschland, Politik und Medien, ihr solltet euch wohlbedacht positionieren, was Muslime, Islam und Allah betrifft“, brüllte einer der Redner ins Mikrofon. Denn sobald „der schlafende Riese“ Islam erwache, komme der Moment der „Rechenschaft“. Diese Kampfansage entspricht der typischen Behauptung, dass Gott und die Geschichte auf der Seite der Islamisten seien. Das Kalifat ist ihr großer Traum. Die Ummah, die Gemeinschaft aller Moslems, soll vereint und die Erde in ein Paradies verwandelt werden. Der Islam herrscht über alle Menschen, zur Not mit Gewalt. Der französische Politikwissenschaftler Olivier Roy beschrieb diese Strategie als „globale Basisrevolution, die in einem plötzlichen, tausendjährigen Sieg gipfeln“ soll.

Die Aktion in Hamburg ging auf „Muslim Interaktiv“ zurück, eine Organisation aus dem Umfeld der Hizb ut-Tahrir (Partei der Befreiung), die in Deutschland seit 2003 mit Betätigungsverbot belegt ist. Diese panarabische Bewegung agiert mit Ablegern in mehr als 50 Ländern. Sie betreibt aktives Netzwerken und war in arabischen Ländern gleich nach Ausbruch des Arabischen Frühlings 2010 präsent.

Die 1953 von dem palästinensischen Religionsgelehrten Taqi ad-Din an-Nabhani in Ostjerusalem (damals Jordanien) gegründete Hizb ut-Tahrir sieht den Islam als „dritten Weg“. Das Kalifat soll eine Alternative zu Kapitalismus und Demokratie sein. An-Nabhani (1909–1977) hatte dafür einen Verfassungsentwurf geschrieben, der einer Studie der Universität Tübingen zufolge „mit einem religiös legitimierten Diktator (dem Kalifen) deutlich totalitäre Züge trägt“. Es gehe um aggressive Expansion und Weiterverbreitung des Islams; Nicht-Muslime seien im Kalifat Menschen zweiter Klasse, Terror gegen Andersdenkende gelte „als wichtige staatliche Aufgabe“.

Das Blutbad des Kalifats

Das erinnert deutlich an die Methoden, die man aus dem mittlerweile zerschlagenen Kalifat der IS-Terrormiliz im Irak und Syrien der 2010er-Jahre kennt. Offiziell setzt Hizb ut-Tahrir zwar nicht auf Gewalt, distanziert sich aber auch nicht von Untaten wie dem Massaker der Hamas am 7. Oktober in Israel. Der Auftritt der Islamisten jetzt in Hamburg ist umso erschreckender, weil dieses Kalifats-Projekt des IS noch nicht lang zurückliegt und ein einziges Blutbad war. Am 29. Juni 2014 hatte Abu Bakr al-Baghdadi, der Anführer der Terrormiliz Islamischer Staat (IS), in Mossul ein weltweites Kalifat ausgerufen. Es folgte der Genozid an den Jesiden im Irak mit Tausenden Toten sowie entführten Frauen, die missbraucht wurden. Es gab Massaker an sogenannten Ungläubigen und Apostaten. Millionen Menschen mussten flüchten, feindliche Soldaten wurden bestialisch umgebracht. Der IS zerstörte ganze Landstriche in Syrien und im Irak.

„Die ersten sechs Monate waren toll. Strom und Wasser kosteten nichts, medizinische Behandlung war frei“, erzählte eine deutsche IS-Anhängerin in einem Internierungslager in Syrien. „Es herrschte eine Aufbruchsstimmung, dann kam die Hölle.“ Im Kalifat verschwanden bald reihenweise Menschen, wurden gefoltert, ermordet. Häftlingen die Haut abzuziehen, war eine Spezialität in den zum Gefängnis umfunktionierten Katakomben des Fußballstadions der Kalifatshauptstadt Rakka. Jeden Freitag gab es öffentliche Hinrichtungen, wurden nach Scharia-Recht Hände amputiert, Menschen enthauptet und in Käfigen verbrannt. Kritik am Kalifat endete mit dem Tod.

Demonstrationen für das Kalifat, so wie in Hamburg, sind historisch und politisch anachronistisch. Sie verharmlosen einen grausamen Teil der Geschichte des Islamismus.

Das „goldene“ 7. Jahrhundert

„Das Kalifat ist die Institution des weltlich-religiösen Herrschers in der muslimischen Welt“, heißt es im Islam-Lexikon der deutschen Bundeszentrale für politische Bildung (bpb). Der Kalif (Vertreter des Gesandten Gottes, also Mohammeds) werde auch als Emir (Fürst der Gläubigen) oder Imam (Vorbeter) bezeichnet. Er sei für die Durchsetzung der Gesetze, die Verteidigung und Vergrößerung des Herrschaftsgebiets und die Überwachung der Regierung zuständig. „Der Kalif ist Wächter des Glaubens und in seinem Handeln an die Scharia gebunden“, heißt es bei bpb.

Als Ideal einer „perfekten islamischen Herrschaft“ gilt das Zeitalter von Mohammed (ca. 570 bis 632) sowie seiner ersten vier „rechtgeleiteten“ Nachfol­ger bis 661, also vor rund 1400 Jahren. Diese Periode dient bis heute als Inspirationsquelle für viele islamistische Gruppen. Vielfach soll der „Urzustand“ reproduziert werden, wie ihn die IS-Miliz mit ihrem Kalifat intendierte und mörderisch scheiterte.

Das letzte wirklich große und lang währende Kalifat war das Osmanische Reich, das Kemal Atatürk jedoch im Zuge der Säkularisierung der Türkei 1924 beendete. In den 1970er-Jahren wurde der Islam als der „dritte Weg“ zwischen Kapitalismus und Kommunismus entdeckt. Dies nahm mit dem bewaffneten Widerstand gegen die sowjetische Besatzung in Afghanistan ab 1979 Fahrt auf und noch mehr mit der Machtübernahme der Taliban dort 1996.

Zwei Jahre danach erließ der Chef der Gruppe al-Qaida, Osama Bin Laden, seine bekannte Fatwa, in der er zur „islamischen Weltrevolution“ aufrief. Die Attentate vom 11. September 2001 in den USA mit ihren Tausenden Todesopfern gaben einen weiteren Schub für Anhänger eines radikalen Islams. Bin Laden hatte auf morbide Weise demonstriert, dass der korrumpierte Westen nicht unverwundbar ist.

Nur eine Frage der Mode?

Der 11. September vulgo „9/11“ hinterließ auch Spuren in der Populärkultur. Eine Antihaltung zum westlichen Establishment entwickelte sich beispielsweise zu identitätsstiftender Mode. Moderatorinnen arabischer TV-Sender, die nie ein Kopftuch getragen hatten, traten plötzlich mit Kopfbedeckung im Fernsehen auf. Professoren von Universitäten in Beirut hatten eine Re-Islamisierung der Studenten beobachtet. Auch dort trugen Frauen plötzlich Kopftuch, Männer Bärte; Fasten im Ramadan war „cool“, die Wahlen zur Studentenvertretung wurden nicht mehr von linken Gruppen, sondern von islamischen organisiert.

Auch in anderen arabischen Ländern, etwa Marokko, war und ist eine Re-Islamisierung des Kleidungskodexes zu beobachten. Und ein neues muslimisches Selbstbewusstsein.