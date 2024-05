Für 41.000 Schüler startet die Matura - Deutsch macht den Anfang

Es ist ein angenehmer Start: Heute, Donnerstag, beginnen die schriftlichen Reifeprüfungen, danach ist gleich wieder Pause. Denn erst am 7. Mai ist das zweite Fach dran.

Darauf haben die Schülerinnen und Schüler jahrelang hingearbeitet. Und heute ist es so weit: Mit den fünfstündigen Klausuren in Deutsch beginnt heute, Donnerstag, die heurige Zentralmatura. Zum Auftakt der Reifeprüfungssaison steht damit gleich jenes Fach auf dem Programm, in dem an AHS und berufsbildenden höheren Schulen (BHS) alle Kandidatinnen und Kandidaten maturieren müssen. Außerdem ist es auch der einzige Prüfungsgegenstand, an dem alle die gleichen Maturaaufgaben bekommen. Insgesamt wurden 41.300 Aufgabenhefte ausgeliefert.

Nach dem ersten Tag macht die Zentralmatura gleich wieder Pause: Als zweites Fach ist am 7. Mai Mathematik dran, es folgen Englisch (8. Mai), Französisch (13. Mai), Italienisch (14. Mai), Spanisch bzw. die Minderheitensprachen Slowenisch, Kroatisch und Ungarisch (15. Mai), Griechisch und Latein (16. Mai). Wie schon in den vergangenen Jahren wird die Zeugnisnote der letzten Klasse in die Maturanote einberechnet. Schüler mit einem Befriedigend oder einer besseren Note im Jahreszeugnis sind damit weitgehend vor einem Durchfallen geschützt. (APA)