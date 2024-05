Mit dem Bademantel gratis in die Therme

Zum fünften Mal lädt die Therme Wien am 2. Mai zu einem entspannten, fröhlichen Mottotag in die Therme Wien in Oberlaa. Ab 16 Uhr bekommen all jene, die mit Bademantel kommen, kostenlos Zugang.

Für viele ist es ein verlängertes Wochenende und die Temperaturen steigen, aber für das Freibad ist es vielen vielleicht noch zu kalt. Umso verlockender dafür das Angebot der Wiener Therme: Wer am Donnerstag, den 2. Mai, mit Bademantel bekleidet kommt, erhält ab 16 Uhr kostenlosen Zutritt.

Zum fünften Mal findet der Thementag statt und die Therme Wien freut sich auf „heitere und gut gelaunte Gäste. Unter dem Motto „Life is better in a Bademantel“ soll auf dem Weg zur Therme bereits in der U-Bahn Thermenflair verbreitet werden (und kostenlose Werbung für die Therme Wien). Doch auch für Rahmenprogramm ist gesorgt. Unter anderem gibt es ein „Meet & Greet im Bademantel“ mit Dr. Bohl.

Das Comedian-Geschwisterpaar wurde ursprünglich bekannt durch ihren Social-Media-Kanal, mittlerweile stehen sie auf der Kabarettbühne, übertragen live vom Opernball und sind dieses Jahr zum ersten Mal am Bademanteltag der Therme Wien. Zudem locken die Veranstalter mit zahlreichen weiteren Gustostückerl, unter anderem spezielle Cocktails und Burger.

Es ist aufgrund der Aktion mit längeren Wartezeiten zu rechnen. Außerdem ist das Kontingent begrenzt. Wieviele Menschen schon in der Therme sind und ob das Limit erreicht ist, lässt sich auf der Homepage nachschauen.(stein)

