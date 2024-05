Einsatzkräfte retten Baby aus verrauchtem Haus in Oberösterreich

Die Eltern brachten den Müll raus, als die Haustür wegen des Windes zufiel. Am Herd begann Öl in einer Pfanne zu qualmen.

Einsatzkräfte haben am Mittwochnachmittag in Mauthausen (Bezirk Perg) ein Baby aus einem verrauchten Haus gerettet. Es kam ins Spital. Die Eltern des zweieinhalb Wochen alten Kindes hatten Müll hinausgebracht, als durch den starken Wind die Tür zufiel. Während die Mutter einen Ersatzschlüssel holte, fing das Öl in der Pfanne auf dem Herd zu qualmen an, so die Polizei.

Das Baby schlief in einer Wippe im Wohn-Essbereich, als die 30-jährige Mutter und der 34-jährige Vater das Haus kurz verließen, um zur Mülltonne zu gehen. Als die Tür zuschlug und sie feststellten, keinen Schlüssel mitgenommen zu haben, machte sich die Frau sofort auf den Weg, um von ihrer Mutter aus Linz den Ersatzschlüssel zu holen, berichtete die Polizei.

Fenster aufgebrochen

Der 34-Jährige versuchte in der Zwischenzeit vergeblich eine Terrassentür zu öffnen. Als er bemerkte, dass das Essen auf dem Herd rauchte, bat er seinen Nachbarn um Hilfe. Dieser rief den Notruf, Feuerwehr und zwei Polizeistreifen kamen. Beamte brachen ein Vorzimmerfenster auf, ein Feuerwehrmann stieg ins Haus ein und brachte das Neugeborene ins Freie, wo es durch Rettung und Notarzt erstversorgt wurde. Danach kam es ins Kepler Uniklinikum Linz. (APA)