Zehn Monate lang saß Brittney Griner in russischen Gefängnissen und Strafkolonien, nun hat der us-amerikanische Basketball-Star erstmals öffentlich über diese Zeit gesprochen. Mehr als einmal habe sie daran gedacht, sich das Leben zu nehmen, erzählte die 33-Jährige im Interview mit dem US-Sender ABC anlässlich ihres Buches „Coming Home“, das am 7. Mai erscheinen soll.

Griners Festnahme am Moskauer Flughafen im Februar 2022 wegen einer minimalen Menge Cannabisöl in ihrem Gepäck war nach dem russischen Überfall auf die Ukraine zum Politikum geworden. Im August 2022 war die zweifache Olympiasiegerin wegen illegalen Drogenbesitzes zu neun Jahren Haft und einer Geldstrafe verurteilt worden, eine Berufung wurde abgelehnt. Nach Verhandlungen zwischen US-Regierung und Russland wurde die Athletin am 8. Dezember auf Anweisung von US-Präsident Joe Biden in den Vereinigten Arabischen Emiraten gegen den in den USA inhaftierten Waffenhändler Wiktor But ausgetauscht.

„Ich wollte mir mehr als einmal mein Leben nehmen in den ersten Wochen“, sagt Griner nun im Interview. Sie habe sich dagegen entschieden, weil sie befürchtet habe, dass die russischen Behörden ihren Leichnam nicht herausgeben würden.

Vor ihrer Entlassung habe sie auch einen Brief an den russischen Präsidenten Wladimir Putin schreiben müssen. „Sie haben mich gezwungen, diesen Brief zu schreiben. Er war in Russisch“, erzählt sie. „Ich musste um Vergebung bitten und mich bei ihren sogenannten großen Anführer bedanken. Ich wollte das nicht tun, aber andererseits wollte ich nach Hause.“ Dass nur sie und nicht auch der in Russland wegen Spionage-Vorwürfen inhaftierte US-Soldat Paul Whelan freigelassen wurde, habe sie bitter enttäuscht.

Griner gab vor einem Jahr ihr Comeback in der US-Basketballliga WNBA. Sie spielt weiterhin für ihren Stammklub Phoenix Mercury. Die neue WNBA-Saison startet am 14. Mai. (red.)