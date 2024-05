Eine Surferin auf der City Wave in der SCS.

Die Preise pro Session sinken im Schnitt um fünf Euro. Die fallenden Energiekosten zeigen auch hier ihre Wirkung.

Die City Wave startet am Freitag, 3. Mai, wieder in die Saison. Die stehende Flusswelle, die auf den Terrassen der Shopping City Süd angesiedelt ist, zählt zu den fixen Anlaufstellern für Surfer in Wien, die nicht nach Bratislava, Ebensee, Salzburg oder München fahren wollen.

Anders als dort, wo das Flusssurfen in tatsächlichen Flüssen möglich ist, wird die City-Wave-Welle komplett künstlich in einem Pool erzeugt und auch mit dementsprechend viel Strom betrieben. Das hatte sich zuletzt empfindlich auf die Preise niedergeschlagen, die die gestiegenen Energiekosten abfedern mussten.

Nun, da die Energiepreise wieder gefallen sind, geht auch die City Wave mit reduzierten Preisen in die Saison. Rund 50 Euro (49,90) kostet eine Stunde auf der City Wave mit maximal 12 anderen Teilnehmern. Unterschieden wird zwischen Beginner, Intermediate und Advanced. Außerdem gibt es „Special Deal“-Stunden zu Randzeiten um rund 45 Euro (44,40)

Yoga und Paddeltraining

Ab Mitte Mai finden außerdem jeden Samsatag in der Früh Yoga & Surf Sessions mit dem „Moon Studio“ statt. Das Studio vereint Yoga mit Paddeltrainings und Surfskate-Einheiten. Neu sind auch die Kids Camps XL, die täglich bis 14:00 Uhr gehen und vier Surfeinheiten sowie ein Mittagessen beinhalten. Mit den Pro Kids Camps zu Beginn und am Ende der Ferien kommen alle fortgeschrittenen kleinen Surfer auf ihre Kosten.

Wer nachdenkt, sich ein neues Board zu kaufen, der kann Boards testen: Am 8. und 9. Mai wird die bekannte Riversurf-Board-Marke „Delight Alliance“ ihre Boards vorstellen und am 6. Juni hält die Surfers Mag Testtour in der SCS – mit neuen Shapes und bekannten Marken.

Ab Ende Mai findet außerdem wieder jeden Samstag die Surf&Sound DJ Session statt. (win)