Aus Angst vor Abschiebungen nach Ruanda kommen immer mehr Menschen aus Großbritannien nach Irland. Nun will Dublin Rückführungen nach Großbritannien ermöglichen. London lehnt das ab - und feiert das Problem als Erfolg.

Großbritanniens umstrittener Plan, ab diesem Sommer Asylbewerber noch vor Abschluss ihrer Asylverfahren nach Ruanda abzuschieben, sorgt für immer mehr Ärger. Londons Vorstoß hat nun auch einen Streit mit der irischen Regierung entfacht, der sich zu einer handfesten diplomatischen Krise ausweiten könnte.

Die Regierung in Dublin möchte noch in diesem Monat damit beginnen, Asylbewerber, die über die gemeinsame Landgrenze aus dem britisch verwalteten Nordirland in die Republik Irland gekommen sind, nach Großbritannien zurückzuschicken. Die Zahl der Menschen, die auf diesem Weg nach Irland kämen, sei zuletzt wegen der drohenden Abschiebungen nach Ruanda deutlich gestiegen, erklärte die Regierung in Dublin.

Rishi Sunak: „Werden Rückführungen nicht akzeptieren“