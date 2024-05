Weil Ralf Rangnick Österreichs Teamchef bleibt, hat das ÖFB-Team freie Bahn für eine EM ohne Nebengeräusche. Was wird beim FC Bayern passieren? In der Säbener Straße bedarf es einer Neuordnung der Kommunikation.

Wien. Ralf Rangnick bleibt Österreichs Teamchef und gibt dem FC Bayern einen Korb. Die Meldung schlug am Donnerstag Wellen nachdem sehr lange darüber gerätselt worden war, wann, für wie lange, um wie viel Ablöse und für welche Gage der Schwabe, 65, dem Lockruf der Säbener Straße Folge leisten wird. Dass Rangnick zuerst zusagte, dann aber doch Bedenken, Freude am aktuellen Job und andere Lebensziele vorschob, darf nicht übersehen sein. Aber: Ein Wiener Fußball-Insider hatte der „Presse“ schon am Wochenende einen Tipp gegeben: der Grenzübertritt von Österreich nach Bayern bleibt aus.