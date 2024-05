Ausnahmegenehmigung: Tiger Woods kann bei US Open antreten

Tiger Woods kann im Juni bei den US Open in Pinehurst mit einer Ausnahmegenehmigung antreten.

Reuters / Kyle Terada

Im Gegensatz zum Masters und dem PGA Championship gibt es bei den US Open kein Startrecht für ehemalige Sieger des Majorturniers. Für Woods ist es die 23. Open-Teilnahme.

Tiger Woods (48) kann im Juni bei den US Open in Pinehurst mit einer Ausnahmegenehmigung antreten. Das gab der US-Golfverband am Donnerstag bekannt. Im Gegensatz zum Masters und dem PGA Championship gibt es bei den US Open kein Startrecht für ehemalige Sieger des Majorturniers, deshalb ist der dreimalige Gewinner Woods (2000, 2002 und 2008) als aktuelle Nummer 789 der Welt auf eine Ausnahmegenehmigung angewiesen. Für Woods ist es die 23. Open-Teilnahme. (APA/Reuters)