Radfahrer demonstrieren am Gürtel in Wien: Staus erwartet

Die Teilnehmer fordern einen Radschnellweg auf einem der Fahrstreifen am Gürtel. Es ist mit Verzögerungen im Straßenverkehr zu rechnen.

Am Freitagabend findet in Wien eine Rad-Demo der Initiative „Radeln for Future“ statt. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer fahren dabei am Gürtel, weil sie genau dort einen Radschnellweg fordern. Es ist mit Staus zu rechnen.

Die Radler und Radlerinnen versammeln sich um 17 Uhr im Votivpark und fahren um 17.30 Uhr los zum Gürtel. Dort besetzen sie dann alle Fahrstreifen. Von der Gürtelbrücke aus radeln sie dann bis zum Landstraßer Gürtel und anschließend wieder retour zum Votivpark.

1500 Teilnehmer erwartet

Die Veranstalter fordern einen Radschnellweg auf einem der Fahrstreifen am Gürtel. Die elf Kilometer lange Hauptverkehrsroute stehe aktuell nur dem Kfz-Verkehr „in einer attraktiven Weise“ zur Verfügung, kritisieren sie. Das müsse sich ändern. Bei der Demo fordern sie deshalb einen Radweg „ohne ständige Seitenwechsel“ sowie eine „Entflechtung zwischen Fuß- und Radverkehr“.

Im Vorjahr nahmen rund 1000 Menschen an der Raddemo teil. Heuer sollen es 1500 werden. Dem ÖAMTC zufolge wird es temporäre Verkehrssperren geben. Der Automobilklub erwartet Staus am Inneren und Äußeren Gürtel, auf den Zufahrtsstraßen zum Gürtel, am Ring ab der Oper und in der Burggasse.

Auch Samstag Raddemo

Der Gürtel ist auch am Samstag Schauplatz einer Rad-Demo. Die Initiative „Gürtelliebe“ demonstriert nun zum dritten Mal für einen Gürtel „mit mehr Lebensqualität“. Die Initiative hat angekündigt, von nun an jeden Samstag um 16 Uhr über die Auto-Fahrbahn zu radeln. Ihre Forderungen: Tempo 30 in der Nacht und die Umwandlung von je einer Autospur in einen durchgängigen Rad-Highway.

(schev/twi)