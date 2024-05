Brisanter Auftakt und Pogačar-Solo: Ein Giro für die Geschichtsbücher

Erst das Giro-Debüt, dann das Double: Tadej Pogačar kann sich in Italien nur selbst schlagen – und hat einen Österreicher an seiner Seite. Der Ausblick auf das dreiwöchige Spektakel zwischen Gardasee und Kolosseum.

Ein paar Kilometer nördlich von Turin fällt heute (13.30 Uhr, live Eurosport) der Startschuss, nach 3400 Kilometern und heuer vergleichsweise moderaten 45.000 Höhenmetern wartet am 26. Mai der Zieleinlauf auf der Via di San Gregorio vor dem Kolosseum in Rom – der 107. Giro d’Italia soll eine historische Rundfahrt-Saison einläuten, mit Tadej Pogačar, dem slowenischen Radsuperstar, in der Hauptrolle.

Brisanter Auftakt