Sandro Mattioli: Mir machen andere Dinge Sorgen: In Deutschland und in Österreich sind italienische Mafiaorganisationen in sehr vielen Bereichen aktiv, im Handel, der Geldwäsche, sie sind gut vernetzt. Ich sehe, dass die Verfolgung von Mafiosi nicht wirklich funktioniert. Ich fürchte, dass wir uns irgendwann in einer Situation wie in Italien wiederfinden werden, wo manche Geschäftszweige komplett von der Mafia unterwandert sind. Es ist besorgniserregend, wenn ich als Journalist, als Vorsitzender von Mafianeindanke, sagen muss: Staat, bitte, erfülle deine Aufgabe. Es ist es unangenehm, dieses Buch überhaupt schreiben zu müssen.