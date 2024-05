Billigurlaub in der Türkei: Der Schatten über der Sonnenküste

Die Türkei ist als billiges Ferienziel beliebt. Für Beschäftigte bedeutet das oft schlechte Bedingungen.

Seht euch das an, das ist doch einfach widerlich“, sagt Mustafa Sürek und zeigt eine zerfledderte Matratze, aus der vergilbter Schaumstoff herausbröselt. Sürek ist Wachmann in einem Wohnheim für Tourismuspersonal in Antalya an der türkischen Südküste und er zeigt auf seinem YouTube-Kanal, was er täglich sieht: Stockbetten mit vergammelten Matratzen, verrostete Spinde, defekte Klimageräte, verschimmelte Badezimmer – alles auf engstem Raum. „Hier, seht nur: eins, zwei, drei, vier Betten in diesem Doppelzimmer“, sagt Yürek. „Das ist in 90 Prozent aller Hotels in Antalya so.“

Die türkische Tourismusbranche bereitet sich auf die Sommersaison vor. Antalya und andere Küstenregionen erwarten einen Rekordansturm von 60 Millionen Besuchern, denn die Türkei ist nicht nur sonnensicher, sondern auch billig. Für die Arbeiter und Angestellten im türkischen Tourismus hat das auch Schattenseiten.