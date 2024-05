Österreichs Judoka räumen bei Grand Slam ab

Lubjana Piovesana und Michaela Polleres siegten in Duschanbe, Wachid Borchashvili wurde Zweiter.

Gut zweieinhalb Monate vor den Olympischen Spielen hat Österreichs Judo-Team beim Grand-Slam-Turnier in Duschanbe unter insgesamt 390 Aktiven aus 65 Nationen ausgezeichnet abgeschnitten. Lubjana Piovesana holte in der Klasse bis 63 kg ihren zweiten Titel auf dieser Ebene, Michaela Polleres in der Kategorie bis 70 kg ihren dritten. Ins Finale schaffte es auch Wachid Borchashvili in der Klasse bis 81 kg. Er unterlag da aber, womit es für ihn bei einem Grand-Slam-Titel bleibt.

Piovesana setzte sich gegen Eter Askilashvili (GEO), die Russin Kamila Badurova und die EM-Dritte Savita Russo (ITA) jeweils vorzeitig durch. Im Finale entschied sie auch das dritte Duell mit der Russin Dali Liluaschwili für sich. Die wie ihre Landsfrau topgesetzte Polleres behielt gegen Gabriella Willems (BEL), Szabina Gercsak (HUN) und Anka Pogacnik die Oberhand, gegen die Slowenin hatte die Olympia-Zweite 2021 zuletzt sechsmal in Folge verloren. Die 1.000 Punkte für die Weltrangliste sicherte sich Polleres mit einem Erfolg gegen Lara Cvetko, WM-Zweite 2022 und EM-Dritte 2024.

Ein Erfolg von Borchashvili hätte den perfekten ÖJV-Tag komplettiert, denn aus dem österreichischen Lager waren sonst keine Aktive im Samstag-Einsatz. Der international noch nicht so oft in Erscheinung getretene Studentenweltmeister Yoshito Hojo (JPN) entschied das Duell aber mit Ippon für sich. Borchashvili hatte davor gegen Mohamed Rebahi (QAT), Tomas Morales (ARG), Zaur Dvalashvili (GEO) und Timo Cavelius (GER) triumphiert.

„Ein historischer Tag“, hatte ÖJV-Sportdirektor Markus Moser schon vor den Finalkämpfen in Tadschikistan über den ÖJV-Durchmarsch gemeint. „Das gab es auf der World Tour überhaupt noch nie.“ Für Cheftrainerin Yvonne Snir-Bönisch war das Abschneiden ihrer Schützlinge „unglaublich, einfach verrückt.“ (APA)