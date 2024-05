Frauen verhindern sexuellen Übergriff an Bushaltestelle in Wien

Ein Mann drückt eine junge Frau am hellichten Tag beim Busbahnhof in Wieden auf den Boden. Zwei Zeuginnen holen die Polizei und jagen den Mann davon.

Eine junge Wienerin ist am helllichten Tag beim Busbahnhof am Wiedner Gürtel fast vergewaltigt worden. Die 23-Jährige setzte sich Samstagvormittag zu der Station nahe des Hauptbahnhofs, als sich ein 37-Jähriger dazu setzte. Nach einem kurzen, eher vom Mann ausgehenden, Gespräch packte er die Frau am Arm, versuchte sich zu umarmen und zu küssen und drückte sie auf den Boden. Zwei Zeuginnen, eine davon die Begleiterin der 23-Jährigen, eilten ihr zu Hilfe und holten die Polizei.

Erst als die 23-Jährige laut schrie, sich heftig wehrte und die beiden anderen Frauen auf den Syrer einschlugen, ließ er ab und eilte davon. Der 37-Jährige wurde unweit des Busbahnhofs von der Polizei festgenommen. Er zeigte sich zu den Handlungen geständig, bestritt aber eine Vergewaltigungsabsicht. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde er in eine Justizanstalt gebracht. Die 23-Jährige wurde von Einsatzkräften der Berufsrettung Wien versorgt und konnte in häusliche Pflege entlassen werden. (APA)