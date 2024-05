Hundespielzeug in Form von Handgranate: Polizeieinsatz in Villach

Ein Bewohner eines Mehrparteienhauses hatte die Polizei alarmiert.

Aufregung um einen vermeintlich gefährlichen Gegenstand hat es am Sonntagvormittag in Villach gegeben. Ein Bewohner eines Mehrparteienwohnhauses hatte die Polizei gerufen und angegeben, dass vor der Wohnanlage vermutlich eine Handgranate liege. Ein sprengstoffkundiger Polizeibeamter teilte allerdings nach kurzer Untersuchung mit, dass es sich bei dem Gegenstand um ein Hundespielzeug aus Gummi in Form einer Granate handelt, so die Polizei. (APA)