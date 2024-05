„Titanic“-Schauspieler Bernard Hill ist tot

Bernard Hill spielte in den Filmen „Titanic“ und „Herr der Ringe“ mit.

Hill, der mit 79 Jahren verstarb, spielte in dem Oscar-premierten Film Kapitän Edward Smith.

Der aus weltberühmten Film-Klassikern wie „Titanic“ und „Der Herr der Ringe“ bekannte britische Schauspieler Bernard Hill ist tot. Er starb im Alter von 79 Jahren am frühen Sonntagmorgen, wie der Sender BBC News mit Bezug auf Hills Management berichtete. In dem Welterfolg „Titanic“, der 1998 mit elf Oscars ausgezeichnet wurde, spielte Hill Kapitän Edward Smith an der Seite der beiden Hauptrollen Jack und Rose, die von Leonardo DiCaprio und Kate Winslet verkörpert wurden.

Zudem war der 1944 im englischen Manchester geborene Hill König Théoden in zwei Filmen der Filmtrilogie „Der Herr der Ringe“ von Regisseur Peter Jackson, von der der dritte Teil „Die Rückkehr des Königs“ am Ende ebenfalls mit elf Oscars ausgezeichnet wurde. Hill stieß zum zweiten Teil „Die Zwei Türme“ zur Besetzung dazu und führte seine Rolle im dritten Teil der berühmten Fantasy-Reihe fort.

Seinen Durchbruch erlangte Hill 1982 mit der BBC-Dramaserie „Boys From The Blackstuff“. Er war verheiratet und hatte einen Sohn.

Die britische Schauspielerin und Sängerin Barbara Dickson, die mit Hill in einem auf den Beatles basierenden Musical spielte, reagiert auf X (früher Twitter) auf den Tod ihres Kollegen: „Mit großer Traurigkeit nehme ich den Tod von Bernard Hill zur Kenntnis“, schrieb sie. „Ein wirklich wunderbarer Schauspieler. Es war ein Privileg, seine Wege gekreuzt zu haben. RIP Benny.“ Auch die Direktorin von BBC Drama reagierte auf die Nachricht über den Schauspieler: „Bernard Hill hat einen Weg über den Bildschirm gebahnt, und seine lange Karriere voller ikonischer und bemerkenswerter Rollen ist ein Zeugnis für sein unglaubliches Talent.“