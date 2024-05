Orbán-Gegner Magyar auf Triumphzug in Fidesz-Hochburg

Péter Magyar in Debrecen.

Péter Magyar in Debrecen. Reuters

In Debrecen, der zweitgrößten Stadt des Landes, brachte der rechte Konkurrent Premier Viktor Orbáns Zehntausende gegen die Regierung auf die Straße. Seine Gegner bestraften das mit privaten Vorwürfen.

Debrecen/Danzig. Der neuen ungarischen Opposition ist am gestrigen Sonntagnachmittag ein großer Erfolg gegen die rechtspopulistische Regierung von Premier Viktor Orbán und seiner Fidesz-Partei gelungen: Der Jurist Péter Magyar konnte in der Fidesz-Hochburg Debrecen im Osten des Landes Zehntausende seiner Anhänger zu einer Protestversammlung auf den zentralen Kossuth-Platz ­locken.

„Von nun an wird nichts mehr so sein wie zuvor. Es wird ein harter Kampf, aber mit euch und der Hilfe von Millionen Ungarn werden wir unser Land zurückerobern!“, rief Magyar, ein 43-jähriger Jurist, in die Menschenmenge.

Der große Platz der zweitgrößten Stadt Ungarns (ca. 200.000 Einwohner) nahe der Grenze zu Rumänien war trotz zwischenzeitlicher Regenschauer voll von Ungarn-Fahnen schwenkenden Bürgern. Die Magyar-Anhänger standen selbst auf den nahen Straßenbahngleisen.