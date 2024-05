Die Surfercommunity in Ensenada trauert mit Australien nach dem Tod zweier australischer Brüder und ihres US-amerikanischen Freundes in Mexiko.

Zwei australische Brüder und ein US-Amerikaner galten seit vergangener Woche in Mexiko als vermisst, nun sind ihre Leichen gefunden und identifiziert worden.

Wie die mexikanischen Behörden am Sonntag mitteilten, handelt es sich bei den drei Leichen, die mit Schusswunden im Kopf in einem Brunnen gefunden wurden, um die drei vermissten Touristen. Die Angehörigen haben ihre Leichen identifiziert, ohne Gentests durchführen zu müssen, teilte die Generalstaatsanwaltschaft von Baja California am Sonntag in einer Erklärung mit.

Wie US-Nachrichtensender berichten, wurden drei mexikanische Staatsbürger, die zuvor im Zusammenhang mit dem Verschwinden der Touristen befragt worden waren, wegen des Verdachts der Entführung festgenommen, so die Generalstaatsanwaltschaft. Einer der Verdächtigen wurde als Jesús Gerardo „N“, alias „El Kekas“, identifiziert.

Nicht in Unterkunft angekommen

Die drei vermissten Surftouristen galten seit dem 27. April als vermisst. Die australischen Brüder Jake und Callum Robinson und ihr Freund Jack Carter aus den USA wurden seither im mexikanischen Bundesstaat Baja California nicht mehr gesehen.

Die drei Touristen hatten einen Urlaub in der Nähe der Küstenstadt Ensenada geplant. Die Mutter der Brüder, Debra Robinson, schrieb im Onlinenetzwerk Facebook, sie seien nie in der geplanten Unterkunft angekommen. Ihre Leichen wurden nach FBI-Angaben in Santo Tomas gefunden, rund 45 Kilometer südöstlich von Ensenada.

Baja California ist ein beliebtes Urlaubsziel für Surfer. Der an die USA angrenzende Bundesstaat ist aber auch stark von der Drogengewalt betroffen. (APA/Red.)