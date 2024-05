100 Kilo schwerer Tresor in Tirol gestohlen

Der Tresor wurde aus einem Gebäude des ARBÖ in Tirol gestohlen. Die Täter versuchten den Tresor danach in einem Bachbett zu öffnen.

Einen 100 Kilogramm schweren Tesor haben unbekannte Täter in der Nacht auf Sonntag aus einem Gebäude des ARBÖ im Tiroler Telfs (Bezirk Innsbruck-Land) gestohlen. Daraufhin brachten die Einbrecher den Tresor in die Arzbergklamm und versuchten ihn dort im Bachbett zu öffnen, was nicht gelang. Er wurde schließlich von der Polizei sichergestellt und ungeöffnet wieder dem Besitzer übergeben.

Von den Tätern - die Exekutive vermutete drei an der Zahl - fehlte vorerst jede Spur. Die Ermittler baten etwaige Zeugen im Bereich der Klamm um Hinweise. Entwendet wurden neben dem Tresor auch eine Handkasse sowie mehrere Packungen Zigaretten. Es entstand ein Schaden im mittleren vierstelligen Eurobereich. (APA)