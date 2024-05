„Blackfacing“: Shitstorm gegen Beautymarke Youthforia

Ein neues Make-up der Beautymarke sei so schwarz, dass es an Teer erinnere, so die Kritik.

Mit einer Vielzahl an Farbnuancen hat unter anderem Rihanna mit ihrer Kosmetikmarke Fenty die Beautywelt revolutioniert. Denn bis dato hatten vor allem dunkelhäutige Frauen immer wieder Probleme, den richtigen Ton für ihre Hautfarbe zu finden.

Die Bemühungen der Make-up-Marke Youthforia gingen nun aber nach hinten los. Der Farbton 600 der „Date Night“-Foundation sei von der Farbe Schwarz nicht zu unterscheiden, meinen die Kritiker. Eine davon ist Influencerin Golloria George, die in einem Tiktok-Video zeigt, wie das Make-up auf ihrer Haut aussieht.

Der Farbton habe keine Nuancen oder Untertöne. George sagt im Video: „Es ist biologisch unmöglich, so schwarz zu sein. Es gibt kein anderes Pigment in dieser Foundation als schwarzes Oxid.“ Auch die Kommentare unter dem Video sind kritisch. So wird von „Blackfacing“ geschrieben und auch davon, dass die Farbe wie Teer aussehe.

Youthforia hat nur etwa sechs Farbtöne für mittlere und dunkle Hauttypen im Angebot. Zum Vergleich: Marke wie Fenty haben bis zu 50 verschiedene Nuancen im Sortiment.