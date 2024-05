Weckruf für Banken bei grünen Bonds

Auf einen Blick

Der Durchbruch für die ESG-Kriterien erfolgte, als sich Blackrock-Chef Larry Fink in einem offenen Brief dazu bekannte. Doch inzwischen hat Fink sich davon zurückgezogen. Immer öfter kehren in den USA Anleger der Strategie, die von prominenten Republikanern als „woke“ und antiamerikanisch bezeichnet wurde, den Rücken.