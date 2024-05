K.O.-Tropfen: In Wien werden Opfer am häufigsten betäubt

Frauen werden vor allem für Sexualdelikte betäubt, Männer, um sie auszurauben. Auch Minderjährige waren im Vorjahr Opfer von K.O.-Tropfen oder ähnlichen Substanzen.

In Wien gibt es mit Abstand die meisten Anzeigen von Betäubungsmittelopfern. Und zwar auch unter Berücksichtigung des Umstands, dass in der Bundeshauptstadt mehr Menschen leben als in einem der acht anderen Bundesländer. Das zeigt eine aktuelle Statistik, die auch Auskunft darüber gibt, welche Straftaten gegenüber betäubten Personen verübt wurden.