Victorinox arbeitet an „Schweizermesser“ ohne Klingen

Weltweite Regulierungen zwingen das Schweizer Traditionsunternehmen zum Umdenken. Firmenchef Carl Elsener schwebt etwa ein Multifunktionswerkzeug für Radfahrerinnen und -fahrer vor.

Victorinox arbeitet an der Entwicklung von „Schweizermessern“ ohne Klingen. Die zunehmenden Regulierungen von Messern aufgrund der Gewalt in der Welt habe das Schweizer Traditionsunternehmen dazu bewogen, wie Firmenchef Carl Elsener in einem am Montag online publizierten Interview mit dem Boulevardblatt „Blick“ sagte. Die Klinge führe in einigen Märkten zu einem „Waffenimage“. Elsener schwebt beispielsweise ein Multifunktionswerkzeug für Radfahrerinnen und -fahrer vor.

In England und einigen asiatischen Ländern dürfe nur noch ein Messer auf sich tragen, wer es für den Beruf oder Aktivitäten in der Natur brauche. In den Städten sei das Tragen von Taschenmessern stark eingeschränkt. Das Unternehmen ist nicht zum ersten Mal damit konfrontiert, dass die Klinge des Taschenmessers als mögliche Waffe verstanden wird.

Umsatz mit „Sackmessern“ nach 9/11 eingebrochen

Nach den Terroranschlägen in den USA vom 11. September 2001 sei der Umsatz bei diesen in der Eidgenossenschaft auch als „Sackmesser“ bekannten Produkten über Nacht um über 30 Prozent eingebrochen, erinnerte sich Elsener. „9/11 hat uns schmerzlich aufgezeigt, dass wir uns nicht von einem einzigen Geschäftsbereich abhängig machen dürfen“, sagte er. Allerdings zeigte man sich auch bisher schon innovativ. So gibt es bereits „Schweizermesser“ von Victorinox, aus denen sich ein USB-Stick herausklappen lässt. Nun soll eben ein Produkt für „Velofahrerinnen und -fahrer“ entwickelt werden.

In Österreich kündigte Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) vor rund einem Monat die Ausarbeitung eines Gesetzesvorschlages für ein generelles Waffenverbot und insbesondere von Messern im öffentlichen Raum an. Nun liegt ein entsprechender Entwurf für ein „Messertrage-Verbotsgesetz“ vor. Bis dato können die Behörden aber nur an bestimmten Orten Waffenverbotszonen erlassen, wie zuletzt etwa beim Reumannplatz in Wien-Favoriten.

Internationale Konkurrenz bei Berufsmessern

Das Unternehmen mit Hauptsitz in der Gemeinde Ibach (Kanton Schwyz) exportiert 80 Prozent der in der Schweiz hergestellten Taschenmesser, Küchen-, und Berufsmesser sowie Uhren, wie der Firmenchef festhielt. 20 Prozent würden in der Schweiz verkauft. Um den starken Schweizer Franken zu kompensieren, müsse das Unternehmen künftig weiter automatisieren und rationalisieren.

Victorinox erhöhte laut Elsener die Preise für Taschenmesser um neun Prozent. Die im Vergleich zum anderen Standbein, den Berufsmessern, geringere Konkurrenz habe die Preiserhöhung ermöglicht. Die Berufsmesser des Schweizer Herstellers seien 25 Prozent teurer als die der Konkurrenz. In diesem Bereich müsse das Unternehmen mit Herstellern aus Deutschland oder den USA konkurrieren. (APA/sda)