„Beschämend“: Farbkübel-Attacke auf Ministerin Edtstadler

Bei einer Antisemitismus-Konferenz in Wien kam es am Montagvormittag zum Eklat: Kanzleramtsministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) wurde von einem Aktivisten mit einem Farbkübel attackiert – letztlich aber nicht getroffen.

Der Auftakt der zweitägigen „European Conference on Antisemitism“, einer hochkarätig besetzten Konferenz gegen Antisemitismus, wurde von der Attacke eines Aktivisten überschattet. Der Mann wollte Kanzleramtsministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) mit einem Kübel roter Farbe überschütten, letztlich ging der Angriff nach Einschreiten der Polizei jedoch schief. Der Mann wurde festgenommen.

Edtstadler lobte auf „Presse“-Anfrage „das rasche und professionelle Einschreiten“ der Polizei und erklärte: „Es ist beschämend, dass eine Konferenz in Österreich, die sich der internationalen Vernetzung im Kampf gegen Antisemitismus widmet, ohne Polizeischutz nicht mehr friktionsfrei abgehalten werden kann.“ Und: "Letzte Woche beschmierte jüdische Geschäfte, heute Angriffe auf Teilnehmende einer Antisemitismuskonferenz – der Judenhass in Österreich zeigt seine hässliche Fratze am helllichten Tag“, so die Ministerin. Das werde man aber „nicht akzeptieren“.

Auch Kanzler Karl Nehammer erklärte via „X“, dass die Attacke „eine Grenzüberschreitung“ sei.