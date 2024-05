Rezept für Okonomiyaki aus dem „Gemüsekisten-Kochbuch“

Was tun mit dem ganzen Lauch, Kraut, Mangold? Das ist die Frage aller Fragen, wenn man ein Gemüsekistl abonniert hat.

An Menschen, die nicht immer im Supermarkt genau das Gemüse auswählen, das sie brauchen, richtet sich auch das aktuelle Kochbuch. Freilich nicht nur: Jeder, der gern saisonal kocht, kann sich hier etwas mitnehmen. Per se sind die Rezepte großteils nicht wahnsinnig aufregend, aber dafür alltagstauglich und sicher mit der einen oder anderen gut umzusetzenden Idee: Curryknusper auf Fenchelsalat zum Beispiel, Buttermilchsauce zu Erbsen oder Misomayonnaise zu wahrscheinlich fast allem. Sehr praktisch: Bei jedem Rezept sind potenzielle andere Gemüse angeführt, die man auch verwenden kann. (beba)

Rezept für Okonomiyaki

Zutaten für die Pfannkuchen: 4 Eier, 300 ml Milch, 4 EL Sojasauce, 1 EL Ahornsirup, 1 EL Reisessig, 1 EL Sesamöl, plus 4 EL zum Braten, 300 g Mehl Type 405, 2 TL Backpulver, 250 g dünne Weißkrautblätter, 2 Karotten, 2 Frühlingszwiebeln, Salz, frisch gemahlener schwarzer Pfeff­er. Für die Miso-Mayonnaise: 1 TL helle Misopaste, 1 TL Sojasauce, 1 TL geröstetes Sesamöl, 1 TL Ahornsirup, 125 g Mayonnaise, 1 guter Spritzer Zitronensaft oder Reisessig. Für das Weißkraut-Topping (optional): 250 g frische grüne Weißkrautblätter, ½ TL Salz, 2 EL Rapskernöl

Zubereitung: In einer Schüssel Eier und Milch verquirlen und mit Sojasauce, Ahornsirup, Reisessig und 1 EL Sesamöl verfeinern. Mehl und Backpulver in einer Schüssel vermischen, dann kurz unter den Eiermix rühren. Den Pfannkuchenteig abgedeckt etwa 30 Minuten ruhen lassen, so wird er nach dem Backen schön locker. Währenddessen für die Mayonnaise die Misopaste mit Sojasauce, Sesamöl und Ahornsirup glatt rühren, dann mit der Mayonnaise und dem Zitronensaft bzw. Reisessig vermengen und abschmecken. Das Gemüse waschen, das Weißkraut in feinste Streifen schneiden, die Karotten schälen und in Julienne hobeln. Die Frühlingszwiebeln von den Wurzelenden befreien und schräg in feine Ringe schneiden. Das Gemüse in einer Schüssel vermengen. Den Pfannkuchenteig über das Gemüse gießen, gut vermischen und mit Salz und Pfeff­er abschmecken. Das Öl in einer beschichteten Pfanne erhitzen. Den Gemüseteig kellenweise in die Pfanne geben und daraus bei schwacher Hitze in je 8–10 Minuten Pfannkuchen backen. Die fertigen Pfannkuchen bis zum Servieren im Ofen warm halten. Mit Miso-Mayonnaise servieren. Wer Lust auf ein knackiges Topping dazu hat: Weißkrautblätter fein schneiden und mit Salz und Rapskernöl durchkneten. Auf den Pfannkuchen anrichten.