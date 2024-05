Airbnb vermietet fliegendes Haus aus dem Film „Oben“

8000 Luftballons und ein Haus in New Mexico, bekannt aus dem Film „Up“.

Die Buchungsplattform Airbnb ermöglicht Fans des Pixar-Films „Oben“ das Haus in New Mexico zu buchen. Weiters im Angebot ist die Nachbildung der „X-Mansion“ aus „X-Men ‚97“ in Westchester und und das Ferrari-Museum in Maranello.

Die Online-Plattform Airbnb hat ihre jüngste Vermietungsaktion, „Icons“, angekündigt – „eine neue Kategorie außergewöhnlicher Erlebnisse, die von den größten Namen der Musik, des Films, des Fernsehens, der Kunst, des Sports und mehr veranstaltet werden“, heißt es in einer aktuellen Pressemitteilung. Diese Auswahl an Unterkünften wird mit elf Übernachtungsmöglichkeiten an „außergewöhnlichen Orten“ eingeführt – darunter eine exakte Nachbildung eines der beliebtesten Häuser aus dem Animationsfilm „Oben“ (Origonaltitel: von Disney und Pixar aus dem Jahr 2009: Carls Haus, komplett mit 8000 Luftballons und einem riesigen Kran, der künftige Gäste 15 Meter in die Luft hebt, um den „Oben“-Effekt in New Mexico zu erleben.

Weitere Angebote umfassen eine Übernachtung im Uhrenraum des Musée D‘Orsay in Paris, wo der französische Designer Mathieu Lehanneur, der die olympische Fackel und den Kessel für Paris 2024 entworfen hat, den dafür vorgesehenen Raum in ein Gästezimmer verwandelt hat. Weiters gibt es die Möglichkeit, die historische Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele entlang der Seine vom Dach des D‘Orsay aus zu erleben, sowie eine exklusive Führung durch das Museum. Darüber hinaus kann in einer Nachbildung der „X-Mansion“ aus „X-Men ‚97“ in Westchester, New York, übernachtet werden.

Laut Airbnb werden neue „Icons“ im Laufe des Jahres auf ihrer Website veröffentlicht. Darunter das Ferrari-Museum in Maranello (Italien) und in jenem Haus, das im legendären Prince-Film „Purple Rain“ vorkam und bisher noch nie für die Öffentlichkeit zugänglich gewesen ist. (taru.)